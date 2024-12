Ilrestodelcarlino.it - La nuova giunta: chi è Gessica Allegni

Forlì, 11 dicembre 2024 – L’annuncio del presidente Michele de Pascale pone fine a una ridda di voci che la volevano in viale Aldo Moro sin dalle prime ore dopo la vittoria alle regionali di novembre, anzi, mormorii sul suo eventuale ingresso insi rincorrevano anche tra gli ombrelloni in pieno agosto., 41 anni, sindaca di Bertinoro, è laassessora regionale alla Cultura, parchi e forestazione, pari opportunità. Per ritrovare un altro assessore forlivese dobbiamo tornare al millennio scorso: 1993, Angiolino Mini usciva dallaguidata dal presidente Enrico Boselli. Il commento a caldo “Mi sento emozionata e responsabilizzata per la fiducia che il presidente, Michele de Pascale, ha avuto in me – afferma una, un po’ frastornata neo assessora –. La spinta decisiva me l’ha data la mia, il gruppo consiliare e i bertinoresi stessi, che si sono sentiti orgogliosi di avere un assessore.