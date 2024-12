Laprimapagina.it - Incidente in via Pomposa alle porte di Ferrara: Kia distrutta, morta una pensionata

Tragedia della strada mercoledì pomeriggio a. L’impatto è avvenuto attorno16.30 in via, all’altezza del ponte Bigoni,della città. Una Kia è finita fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. In auto c’erano marito e moglie di 77 e 74.L’uomo era alla guida in direzione città quando, per cause ancora al vaglio della Municipale, ha perso il controllo della Kia. Nulla da fare per la moglie che sedeva accanto,sul colpo mentre l’uomo è finito in ospedale sotto choc e con ferite lievi.