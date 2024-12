Sport.quotidiano.net - Iling-Junior: esame di riparazione in Champions League con il Bologna

La sfida didiventa sinonimo didi. Ancheè chiamato a lanciare un segnale nello stadio dove il 25 ottobre 2022 aveva debuttato nella grande Europa con la Juventus. Anche perché Cambiaghi è atteso a gennaio alla ripresa degli allenamenti e l’inglese è in prestito, con stipendio da oltre un milione interamente pagato dai rossoblù. Detto che ilavrà bisogno a gennaio di liberare un posto alla voce Over per poter reinserire l’infortunato Cambiaghi nel campionato italiano, l’inglese ha 21 anni di età e rientra in lista Under. Ergo, non pesa. Maera arrivato aa fine estate in prestito, dopo la cessione dalla Juventus all’Aston Villa insieme a Barrenechea nell’ambito dell’affare Douglas Luiz per cercare quello spazio da protagonista che in bianconero non avrebbe avuto e che pure il tecnico dei Villans Unai Emery gli aveva detto che non gli avrebbe garantito.