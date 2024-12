Lettera43.it - Il report della Fondazione Migrantes: «Dalla Siria il maggior numero di richiedenti asilo in Europa»

La situazione deicontinua a essere un tema centrale in, con lache si conferma il principale Paese di origine. Lo ha riportato ladurante la presentazione delIl diritto d’all’Università Gregoriana di Roma, che ha descritto come nel 2023 siano stati circa 183 mila iprovenienti. Secondo la«Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’rappresenta un compromesso al ribasso che prelude a un ulteriore impoverimento dei diritti die rifugiati». Critiche anche all’Italia, che secondo ilha un sistema di accoglienza «frammentato, grossolano e iniquo».I dati del: a metà 2024 sono 122,6 milioni le persone in fuga da guerre e persecuzioniLaha inoltre richiamato l’attenzione sulla dimensione globale del fenomeno, con 122,6 milioni di persone in fuga da guerre e persecuzioni nel mondo a metà del 2024, cifra destinata a superare i 130 milioni entro la fine dell’anno.