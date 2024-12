Lanazione.it - Il regista Andrea Segre in tour nei cinema fiorentini

Firenze, 11 dicembre 2024 -del recente successo 'Berlinguer, la grande ambizione', arriva domenica 15 dicembre a Firenze e provincia per un minidi incontro con il pubblicotografico. Il film, forte del successo di mezzo milione di spettatoritografici, con 11mila spettatori a Firenze città (e altri 5mila in provincia) prende le mosse dai primi anni Settanta e racconta, interpretato da Elio Germano, la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. Alle 15.15,sarà alAstra di piazza Beccaria 9 (ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti) per un incontro in cui approfondirà il lavoro svolto per interpretare al meglio la figura di Berlinguer. Alle 16.30 ilsarà al Fiorella per salutare il pubblico prima della proiezione del film.