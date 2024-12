Lanazione.it - Il «Natale per tutti» è servito a regalare il gusto del sorriso L’iniziativa di Caritas e Confcommercio: gli chef pisani ai fornelli per i meno fortunati

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 11 dicembre 2024 – Sono le 12.17 quando si aprono le porte della Camera di Commercio e, in un attimo, le tre tavolate apparecchiate per l’occasione si riempiono di persone. Mentre ognuno sta aspettando che arrivi il suo turno per mangiare il pranzo gourmet si notano volti sorridenti: il potere che riesce a sprigionare il cibo, per coloro che non hanno la fortuna di darlo per scontato. Ieri, però,i bisognosi sono stati accontentati perchéper» di, con il patrocinio del Comune di Pisa e l’aiuto dei ristoratori del direttivo Confristoranti e dell’Associazione Cuochi, ha dato da mangiare a oltre un 150 personefortunate. Un pasto caldo ma anche un assaggio delle festività natalizie. Come spiega Daniela Petraglia, presidente di Confristoranti, che da questa mattina sta organizzando le portate «l’impegno è un dettaglio ininfluente rispetto alla felicità sui volti.