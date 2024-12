Ilfattoquotidiano.it - “Grazie per i tuoi cuori e per il frigo pieno di verdure. Ora ti faccio una promessa”: il messaggio di Sofia Goggia alla madre

Sono passati dieci lunghi mesi dal bruttissimo infortunio che l’ha colpita (frattura di tibia e malleolo in allenamento), oraè tornata tra le convocate azzurre per la Coppa del Mondo di sci: questo weekend, la bergamasca prenderà parteDiscesa Libera e al SuperG di Beaver Creek negli Usa. Prima di rimettersi gli sci ai piedi, la campionessa olimpica ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una lettera indirizzatasua mamma: “deie del, mi hai fatto superare il buio interiore”.“Keep in your heart your dream (tieni isogni nel tuo cuore). Questa frase – racconta la sciatrice – me l’hai sempre dedicata, me l’hai sempre scritta in ogni bigliettino d’augurio, per Natale o per il mio compleanno, me l’hai sussurrata all’orecchio tutte le volte che ero in procinto di partire per le mie trasferte, dopo avermi dato un bacio, stretta forte in uno di quei solitiabbracci, abbracci dove ti sei sempre commossa; queiocchi lucidi, pieni di emozione e apprensione, apprensione di cui spesso, intimamente, nella mia vita, ho faticato a reggerne il peso, li ho impressi dentro.