Gianni Morandi festeggia 80 anni con “L’attrazione”

«Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi. Hanno voluto ricantare con me due delle mie canzoni più popolari, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Banane e lampone. Ringrazio tutti loro perché mi hanno reso veramente felice». Parola di, l’eterno ragazzo di Monghidoro, che oggi taglia il traguardo degli 80, sempre vissuti a cento all’ora (anche grazie alla sua passione per la corsa), annunciando l’uscita della sua ultima fatica discografica,, che sarà disponibile nei negozi fisici e digitali da venerdì 13 dicembre. Una maxiraccolta con 17 brani, con l’aggiunta di due rivisitazioni inedite e corali di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Banane e lampone, che permettono all’ascoltatore di apprezzare tutti i suoi successi e l’evoluzione musicale di, icona della musica, della televisione e dello spettacolo italiano, in grado di vendere oltre 50 milioni di dischi in carriera.