Ilfattoquotidiano.it - “È uno sciacallo al centro di una rete di estorsioni”: Jay-Z passa all’attacco e fa causa all’avvocato che lo ha accusato di stupro su una 13enne

Jay-Z si è presentato alla premiere del film Disney “Mufasa – Il re leone” a Los Angeles assieme a Beyoncé, la figlia Ivy Blue e la suocera Tina Knowles, mamma della cantante, che secondo Page Sex avrebbe messo like alla notizia delle accuse gravissime rivolte al rapper. Infatti Jay-Z, assieme all’amico Puff Daddy, è coinvolto in un caso diverso una donna, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni.Il rapper, produttore e magnate della musica vincitore di 24 Grammy ha definito le accuse “idiote” e “di natura atroce” in una dichiarazione rilasciata da Roc Nation, una delle sue aziende. Ha anche rivelato di aver fattodella donna, Tony Buzbee, il mese scorso, sostenendo che stava cercando di ricattarlo, minacciando di rendere pubblica l’accusa dise non avesse accettato un accordo legale.