Anteprima24.it - Droga nascosti negli slip, il 17enne: “L’ho comprata a Roma”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoG.S.di Benevento era stato tratto in arresto il 9 dicembre, perché trovato in possesso di 204 gr. di hashish, un bilancino di precisione, un coltello con lama intrisa dello stupefacente e materiale da confezionamento.Era stato condotto presso il Centro di prima Accoglienza dei Minori di Napoli, in attesa della convalida che si è celebrata in data odierna, nel corso della quale l’indagato ha rivendicato l’uso personale, precisando di aver acquistato la sostanza a. Il P.M. aveva chiesto il collocamento in Comunità per il quantitativo e per le precedenti segnalazioni penali, ma il Gip all’esito della discussione del difensore avvocato Antonio Leone, ha disatteso la richiesta della Procura disponendo la permanenza presso la casa di residenza in Benevento con autorizzazione ad esercitare l’attività lavorativa.