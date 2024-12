Iodonna.it - Dagli esordi a oggi, l'eterno ragazzo di Monghidoro non ha mai smesso di andare a 100 all'ora. E anche i più giovani lo adorano

Compie 80 anni, ma se tutti lo chiamano “l’” un motivo ci sarà. E, in effetti, lo spirito di Gianni Morandi e la sua musica sembrano non invecchiare mai. Un artista che, come un evergreen, è riuscito a rimanere costantemente al centro della scena musicale italiana, attraversando generazioni e cambiamenti con la sua inconfondibile energia. La sua carriera, che vanta oltre 50 milioni di dischi venduti, è una testimonianza di dedizione, talento e passione., nonostante il passare degli anni, Gianni Morandi continua a stupire il pubblico con nuove uscite e progetti sempre freschi e coinvolgenti. Gianni Morandi, vita e carriera guarda le foto Un percorso iniziato con un semplice sognoLa carriera di Gianni Morandi è iniziata lontano dai riflettori, in un piccolo paese dell’Appennino bolognese,, dove nacque nel 1944.