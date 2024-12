Cityrumors.it - Da spietato killer a eroe e simbolo dell’ingiustizia: chi è Luigi Mangione

La strana e particolare storia di un ragazzo che per vendetta ha ucciso una persona e ora sta diventando un’icona: strada pericolosaDaricercato a quasinazionale, almeno per i social. Davvero molto particolare la storia diche uccide una persona, ma questa persona o meglio, quello che faceva questa persona nella vita, lo faceva odiare da tantissima gente. E così l’assassino diventa una specie didella Marvel.Da: chi è(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ la strana storia, forse non tanto per questi tempi, dell’assassino che ha ucciso Brian Thompson, il ceo di UnitedHealthcare. Per giorni ricercato e braccato in tutta l’America e di lui si erano perse le tracce, almeno fino a quando non è stato individuato grazie alla segnalazione di una persona che l’aveva riconosciuto.