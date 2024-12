Cinemaserietv.it - Cosa ha detto Valeria Bruni Tedeschi a Belve sulla droga: “L’eroina? meravigliosa, ma…”

Leggi su Cinemaserietv.it

Ospite di Francesca Fagnani aha raccontato, con la distaccata autoironia che la contraddistingue, le proprie esperienze giovanili con le droghe, leggere e pesanti, in particolare l‘eroina; la regista e attrice ha confessato di aver vissuto qualdi “incredibile”, salvo poi interrompere immediatamente l’assunzione, prima di sviluppare una dipendenza.Il breve capitolo trasgressioni, inizia però con una nota umoristica“Mi piace salire sull’autobus senza pagare. ci vado col mio cane al guinzaglio. Salgo dal retro e non pago”Gli approcci con gli stupefacenti, invece, sono iniziati – e finiti – in gioventùHo provato un po’ di tutto – fumo, cocaina, eroina, mdma – ho provato ma non ho continuato, non sono addittiva qui usa un calco dal francese addictìve, per indicare di non aver sviluppato una dipendenza, ndrQualche parola in più, anche su insistenza di Fagnani, viene spesa proprio per l’incontro con, definito – in senso ovviamente lato – come ‘incredibile’Fagnani: “Con, però, ha rischiato” la dipendenza?: “Ho trovato che fosse incredibile.