Cosa ha detto Elena Sofia Ricci a Belve sull'abuso subito da bambina: "Lo dissi solo ad una persona"

Ospite del salotto diha di nuovo ripercorso la drammatica vicenda legata all’abuso sessualedada parte di un amico di famiglia, raccontando di averne taciuto per molti anni, sia per via di un senso di colpa non elaborato, ma anche per rivalsa nei confronti della madre, rea, pur inconsapevolmente, di averla messa in una simile situazione.“Lo sapevaPino, il mio patrigno. Tutto è stato talmente brutto e doloroso, non capiscista succedendo, scatta il senso di colpa: non l’hoa mia madre per non darle un dolore. Eravamo in macchina, io cercavo di proteggermi con questo foglio di carta – può mai un foglio di carta proteggere? No – e ho cercato di rimuovere per parecchio, senza riuscirci, grazie a Dio: è un nodo ancora non sciolto, anche dopo anni di indagine”sei da proteggere pic.