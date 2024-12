Ilrestodelcarlino.it - Controlli sulla salute delle piante in piazza Pace a Castel Maggiore

Il servizio Ambiente del Comune di, con il supporto di tecnici specializzati, ha eseguitodi. "Abbiamo verificato lo stato di– spiega il sindaco Luca Vignoli - di cedri decennali su cui vengono effettuatisia per valutarne la stabilità, sia per verificare le chiome, attraverso tomografia al colletto, controllo visivo in quota con ausilio di autoscala, prova di trazione con l’ausilio di un mezzo pesante per fare da punto di ancoraggio. Seguirà la relazione tecnica sullo stato vegetativo, fitosanitario estabilità degli esemplari arborei". Sul tema, gli ultimi dati disponibili, fino al giugno scorso, parlano di 242 alberi abbattuti nel corso del mandato amministrativo 2019 – 2024, e 1739 nuovi alberi piantati; mentre per i 564 bimbi nati nel quinquennio, 2019 – 2024, sono stati piantati 1600 alberi.