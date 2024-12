Quifinanza.it - Contratto autoferrotranvieri vicino al rinnovo: l’accordo e le tabelle degli aumenti

È stato raggiunto un accordo preliminare per ildelCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che coinvolge oltre 110.000 operatori del settore. L’intesa prevede un aumento salariale medio del 13%, con un incremento complessivo di 200 euro distribuito in due tranche: la prima a marzo 2025 e la seconda ad agosto 2026. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo una tantum di 500 euro a febbraio 2025, a coperturaarretrati.Ecco una tabella che riepiloga gliprevisti daldel CCNL:Tipo di AumentoImportoTempisticheAumento salariale medio+13%Distribuito in due trancheTranche 1+100€Marzo 2025Tranche 2+100€Agosto 2026Importo una tantum (arretrati)500€Febbraio 2025Trattamento integrativo+40€/meseCon accordi aziendali su vita-lavoroTrattamento integrativo alternativo+20€/mese o 2 permessiIn assenza di accordi aziendaliintroduce anche un trattamento integrativo di 40 euro mensili, subordinato alla definizione di accordi aziendali mirati al miglioramento della conciliazione tra vita privata e lavoro; in assenza di tali accordi, l’importo sarà di 20 euro mensili, convertibili in due giornate di permesso retribuito.