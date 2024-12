Formiche.net - Chi è Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco e architetto del Medio Oriente

Tutti vogliono parlare con lui dopo la caduta del regime siriano di Bashar Al Assad. Nelle ultime ore,ed ex capo del servizio unico d’intelligence (Mit), ha sentito, tra gli altri, l’omologo americano Antony Blinken, quello egiziano Badr Abdelatty e quello italiano Antonio Tajani ma anche António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Ankara ha sostenuto i ribelli ma considera Hayat Tahrir al-Sham, il gruppo islamista di Mohammed al-Jolani, un’organizzazione terroristica (come fanno le Nazioni Unite e gli Stati Uniti). E se è uscita vincitrice dal rovesciamento del regime di Assad è anche, e forse soprattutto, merito suo. Gli incontri che ha svolto come capo della diplomazia turca, dal suo insediamento nel giugno scorso, mostrano chiaramente la strategia tessuta attorno alla Siria.