Anteprima24.it - Ceppaloni, Don Lorenzo Varrecchia nominato Giudice del Tribunale Ecclesiastico: le congratulazioni del sindaco Cataudo

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Claudio, esprime le più sentitea Don, parroco delle frazioni di Beltiglio e San Giovanni, per la recente nomina adelInterdiocesano di Benevento e di Appello.“Questo importante riconoscimento testimonia non solo la competenza teologica e giuridica di Don, ma anche il suo impegno quotidiano nel servire la Chiesa e la nostra Comunità con dedizione e abnegazione. È motivo di orgoglio per l’intero territorio divedere un suo stimato rappresentante distinguersi in un incarico di tale rilevanza”, dichiara ildi. “La nomina di Donè il segno tangibile del valore del suo percorso spirituale e professionale, che continuerà a essere un punto di riferimento per la comunità locale”, conclude