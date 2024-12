Lanazione.it - Calenzano, il Comune apre un conto per le famiglie delle vittime

(Firenze), 11 dicembre 2024 – Ildiha attivato uncorrente di solidarietà a favoredell’incidente al deposito carburanti Eni di via Erbosa. L’iban del, presso Unicredit spa, tesoriere del, è IT43Y0200838103000107278108. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Giuseppe Carovani, partecipando all’omaggio alledavanti ai cancelli del deposito, insieme alle Istituzioni regionali e a rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Il sindaco ha rinnovato il proprio cordoglio e la vicinanza della comunità diai familiarie ha espresso un pensiero per i feriti. Carovani ha ringraziato poi i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i sanitari e i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso, il corpo di Polizia municipale die, per la collaborazione, i vigili urbani dei Comuni limitrofi.