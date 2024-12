Belve la notizia dopo Teo Mammucari | risveglio particolare per Francesca Fagnani

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gli ascolti televisivi del 10 dicembre 2024 hanno messo in luce il successo di, il programma disu Rai 2, che ha ottenuto il record stagionale, tutto merito probabilmente delle aspettativa di ieri sera sugli ospiti top Teo(che ha lasciato lo studioappena 10 minuti) e la grande Tina Cipollari. Questo risultato posiziona il talk show tra i più apprezzati della serata, consolidando la sua reputazione come uno dei programmi di punta della rete.>> “Cosa ha voluto dire.”. Teoè la sua ex compagna a rompere il silenzioLa puntata, che ha ospitato oltre che a Teoe Tina Cipollari, anche la splendida e simpaticissima Elena Sofia Ricci, ha confermato l’efficacia del format, caratterizzato da interviste dirette e a volte provocatorie.