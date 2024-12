Ilgiorno.it - Appalti pubblici e sicurezza: la Uil Milano solleva preoccupazioni alla Procura

In una lettera altore diMarcello Viola etrice aggiunta Tiziana Siciliano, la Uil diesprime "preoccupazione circa alcune gare di appalto pubbliche con risorse del Pnrr in cui sono state ammesse aziende che hanno presentato proposte vantaggiose con il ribasso dei costi di manodopera". Il riferimento è all’appalto della Magnifica Fabbrica, la realizzazione della Cittadella che dovrebbe riunire in un’unica sede a Rubattino laboratori e depositi della Scala, finito al centro di un contenzioso davanti al Tar che ha accolto il ricorso presentato da Cadel società consortile annullando l’aggiudicazione del maxi appalto a Gedi Group spa. Un appalto del Comune al centro anche di una richiesta di chiarimenti e dell’apertura di un "tavolo con la stazione appaltante" che il segretario generale della Uile Lombardia Enrico Vizza ha inoltrato nei giorni scorsi al Comune e all’assessoreRigenerazione urbana Giancarlo Tancredi.