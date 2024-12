Lanazione.it - Al via la nuova edizione del Consiglio dei ragazzi

Firenze, 11 dicembre 2024 - Al via a Firenze ladeldeie delle ragazze. L’iniziativa - nata più di 20 anni or sono - fa parte de “Le Chiavi della Città”, il progetto del Comune di Firenze e della Fondazione Crf che raccoglie diversi percorsi educativi e integrativi della didattica rivolti alle scuole. Anche per l’anno scolastico 2024/25, si legge in una nota, saranno più di 40 le classi coinvolte; bambine e bambini delle scuole primarie e ragazze edelle scuole secondarie daranno vita, due classi per volta, a un lorocomunale nel quale discuteranno e faranno proposte per rendere la città di Firenze più vivibile e più bella. Le proposte deisaranno poi portate all’attenzione delcomunale in carica che raccoglierà le loro suggestioni cercando di tramutare in azione concreta i desideri dei cittadini più giovani.