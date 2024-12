Ilfattoquotidiano.it - Ajax-Lazio, la società biancoceleste avverte i tifosi: “Non andate ad Amsterdam. Chi è già lì non risponda a provocazioni”

Ladi Marco Baroni sarà impegnata giovedì 12 dicembre alle ore 21:00 nel match di Europa League contro l’del discepoli di Roberto De Zerbi, Francesco Farioli. Tuttavia, ibiancocelesti non potranno assistere al match perché la sindaca diFemke Halsema ha imposto il divieto di trasferta. Il club di Claudio Lotito ha pubblicato quindi un comunicato ufficiale per dare disposizioni aidopo le polemiche dei giorni scorsi relative alla decisione di vietare l’ingresso dei laziali allo stadio in quanto etichettati come antisemiti. La volontà sarebbe quella di evitare il ripetersi di situazioni simili agli scontri di qualche settimana fa con gli ultrà del Maccabi Tel Aviv. Di seguito, il comunicato congiunto del capo della polizia, del procuratore capo e di Femke Halsema dello scorso 26 novembre.