AEW | Assunto un ex WWE per un ruolo dietro le quinte

In questi 5 anni sono davvero molti i wrestler che hanno fatto il salto dalla WWE alla AEW e che hanno contribuito al successo della federazione di Jacksonville. Ma se Tony Khan è riuscito a costruire una vera alternativa a Stamford è anche grazie all’apporto di alcune figure chiave nel backstage, molte delle quali provenienti proprio dalla WWE. E proprio in questi giorni è arrivato un nuovo innesto molto interessante.Nuova assunzione nel reparto sponsorships e partnershipsCome riporta PW Insider, infatti la AEW ha dato il benvenuto a Chris Provino all’interno del team che gestisce sponsorizzazioni e partnership. Il nome non dirà nulla a molti di voi, ma si tratta di una figura molto interessante: in passato infatti ha lavorato per la WWE come Coordinatore del Marketing affiliate e per le TV internazionali, e recentemente era nel team marketing della XFL, la lega di football americano di proprietà di The Rock.