Tpi.it - Zoe Cristofoli sul presunto video di Theo Hernandez diffuso da Corona: “L’abbiamo denunciato, se torna in galera non dispiace a nessuno”

ZoesuldidaZoe, compagna di, replica alle accuse di Fabrizio, che di recente haunche vedrebbe protagonista proprio il calciatore del Milan mentre picchia una ragazza in un locale di Milano sotto l’effetto della cosiddetta “droga del palloncino”.Il giocatore francese non ha ufficialmente commentato le accuse di Fabrizio, mentre la sua compagna ha ora rivelato che lei ehannol’ex paparazzo.Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram in cui ha anche dichiarato rispondendo a un follower: “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Sembra folle anche il dover dare spiegazioni. Cerca attenzioni chegli dà, seinnonrà a”.