Violenze e minacce verso l’anziana madre | in manette 31enne pontino

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undel posto, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni del.Le accuseL’uomo, affetto da problematiche di natura psichiatrica, è indiziato di aver sottoposto laa:di morte;psicologiche, che avrebbero portato la donna a temere per la propria incolumità.Secondo gli accertamenti della Squadra Mobile di Latina, la donna sarebbe stata più volte vittima di episodi violenti, tanto da dover chiudersi a chiave in camera per sfuggire all’ira del figlio.Le indaginiLe attività investigative sono scaturite dalla denuncia presentata dalla vittima e hanno permesso di ricostruire un quadro dettagliato delle condotte vessatorie e aggressive.