Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 11 | 30

10 DICEMBREORE 11.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI RISOLTE LE CODE TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE.PASSIAMO ALLA A12-TARQUINIA DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE.PRESTARE ATTENZIONESUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROSUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIAMENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUDSULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMODA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral