Ultima Generazione | Padova processo per blocco stradale rinviato a Gennaio

Fuori il Tribunale in presidio per portare solidarietà alle persone imputate, dentro le dichiarazioni spontanee delle persone imputate, 9 dicembre 2024 – Si è tenuta questa mattina, intorno alle 12.00 l’udienza nell’ambito deldeldel 4 ottobre 2023 a. Leonardo, Greta, Giovanni, Alessandro, Simone, Tommaso e Chiara, sono imputate per aver protestato contro lo strapotere di Eni e per ricordato come la crisi climatica renda più frequenti gli eventi estremi. Durante l’udienza, in cui c’è stata la requisitoria del PM e l’ascolto dei testimoni dell’accusa, alcuni imputati hanno rilasciato delle dichiarazioni spontaneeMi chiamo Leonardo Rebeschini e sono un cittadino della provincia di Treviso di 28 anni, vivo adal 2015 dove ho conseguito la Laurea Magistrale in Fisica a pieni voti.