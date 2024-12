Abruzzo24ore.tv - Trovato senza vita in auto, misteriose ferite da morsi di animali selvatici

L'Aquila - Il corpo di un 74enne di Castel di Sangro presenta segni inquietanti di attacchi da. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso. Un uomo di 74 anni residente a Castel di Sangro è statoquesta mattina all'interno della sua, parcheggiata vicino alla Chiesa degli Eremiti, a pochi passi dal centro del paese. La tragica scoperta è stata effettuata nel corso della tarda mattinata, e le circostanze della morte stanno destando molta preoccupazione tra gli inquirenti. Sul corpo dell'uomo, che viveva in una zona isolata della località montana, sono state trovateevidenti, che secondo gli esperti sembrano essere compatibili condi. La predi tali segni ha sollevato il sospetto che il decesso possa essere legato a un attacco da parte di qualche specie locale, come cinghiali o altriche popolano la zona, ma le circostanze precise sono ancora in fase di accertamento.