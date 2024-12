Terrore nel centro anziani divampa incendio | ci sono vittime 118 e vigili del fuoco sul posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

nel pomeriggio di martedì 10 docemnre che non ha lasciato scampo all’occupante di uno dei tre letti di una rsa di Genzano. Un 76enne, morto a causa delle profonde ustioni dopo essere stato soccorso dagli infermieri cheaccorsi per portare in salvo gli altri due ospiti della Rsa «San Giovanni di Dio» in via Fatebenefratelli 3, a Genzano.Come scive il Corriere della Sera, i carabinieri della compagnia di Velletri e della stazione della cittadina dei Castelli indagano ora per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sospetto è che possa essersi trattato di un evento autonomo: non si esclude cioè che il letto del 76enne abbia presoper qualcosa che lo stesso degente potrebbe aver fatto. Una sigaretta, un accendino. Anche se al momento non vengono escluse altre ipotesi.