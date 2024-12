Iltempo.it - Spuntano le bandiere dell'Isis a Latakia. Giallo sul video choc | GUARDA

Sta facendo il giro del web unin cui presunti terroristi di Hayat Tahrir al-Sham, affiliati all', sfilano per le stradea provincia die sventolano le loro. Ora che il 42enne Abu Mohammed al-Jolani, leader del gruppo armato Hts, è riuscito a cacciare Bashar al-Assad e prendere il controllo di Damasco, la comunità internazionale è in cerca di segnali su come potrebbe essere la nuova Siria sotto la sua guida. Il rischio è che l'Islam, nella sua natura più terrificante, torni a mettere all'angolo le democrazie. Il filmato, lanciato su X, ha già animato un'accesa discussione tra esperti. Èsulleche vengono esibite nel filmato. Qualcuno le riconduce all'; qualcun altro, invece, intravede frammenti'inno al Profeta e crede che si tratti solamente di una somiglianza.