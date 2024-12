Tv2000.it - Siria, Vicario Custodia Terra Santa: “Dopo caduta di Assad siamo più preoccupati che fiduciosi”

“Ladiinpuò favorire la pace? Posesserepiùche”. Lo dice ildelladi, padre Ibrahim Faltas, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito alla situazione che sta vivendo ora laladel regime di.“Non sappiamo cosa succederà in futuro – sottolinea padre Faltas –. I nostri frati delladisonodi questa situazione. È dal 2011 che i nostri frati stanno soffrendo molto”.“Questa maledetta guerra dura da 14 mesi – ricorda padre Faltas a Tv2000 – La gente sta malissimo, avete visto quanti innocenti sono morti. Tutti stanno male, non solo coloro che sono inma in tutto il Medio Oriente. Tutti sono entrati in questa guerra.