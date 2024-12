Quotidiano.net - Siria, il “mattatoio” di Assad: detenuti in trappola. “Sotto terra senza cibo”

Tel Aviv, 10 dicembre 2024 – All’indomani del crollo del regime di Basharmigliaia di famiglie dini tengono adesso gli occhi puntati sul carcere militare di Saydnaya, il tristemente noto ‘umano’ situato 30 chilometri a nord di Damasco. Dopo che i ribelli vi hanno liberato (come nel carcere di Homs) migliaia diè risultato che in teoria altri ancora potrebbero essere ancora prigionieri in due livelli delsuolo. Secondo testimoni sul posto sarebbero privi di corrente elettrica, rischiando dunque la asfissia. Non possono essere raggiunti – se effettivamente sono rimasti in– perché gli ingressi alle loro celle sono dissimulati in un labirinto. Inoltre occorre disporre dei codici segreti di apertura delle porte blindate. Ma i guardiani fedeli adsono da tempo irreperibili.