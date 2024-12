Sport.quotidiano.net - Serie D Fossombrone, un punto che piace

Pari e patta tra Ancona ein un match tra due squadre assai simili, ad incominciare dalla classifica, entrambe seste e a undalla zona playoff. Per ililinterrompe la mininegativa che durava da tre giornate e soprattutto dà morale, nuova energia e la consapevolezza di avere superato il momento difficile. "Avevamo bisogno – dice l’allenatore delFucili – di questa prestazione di carattere, orgoglio e intensità su un campo difficile e prestigioso come quello di Ancona, dove abbiamo ribattuto colpo su colpo. Siamo soddisfatti. Dopo essere andati in vantaggio l’Ancona ha reagito con una supremazia territoriale ma abbiamo risposto bene, poi nella ripresa è arrivato il calcio di rigore ‘veniale’ per un fallo di mani ed è stato parità. La prestazione che abbiamo fatto ci deve servire per trascorrere una settimana importante di lavoro; disaver finito la partita con qualche acciaccato".