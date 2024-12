Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne accoltella il vicino di 40 anni per una lite basata su motivi futili: Il giovane è in stato di fermo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un ragazzo di 16si è costituito durante la notte confessando di essere il responsabile dell’omicidio di Christian Regina, 40to ieri sera, 9 dicembre, intorno alle 23 sulle scale del condominio in via Italia a Siracusa in cui vivono i due.Secondo le prime informazioni emerse, tra ile la vittima sarebbe scoppiata unaper, culminata nell’omicidio. Il 40enne, colpito da una coltellata al torace, è morto dissanguato in pochi minuti. Ilè fuggito subito dopo l’aggressione, ma nella notte si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine accompagnato dai familiari.La Squadra mobile di Siracusa, coordinata dalla Procura dei minori di Catania, sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica e il movente dell’omicidio. Si parla di un semplice litigio nato nell’androne del palazzo, durante il quale Regina avrebbe schiaffeggiato il minore.