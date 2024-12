Sport.quotidiano.net - San Pio X batte la capolista

San Pio X e Benedetto Volley vanno a segno e accorciano notevolmente le distanze dalla vetta della classifica del campionato di serie C maschile. L’impresa di giornata la compie la squadra targata Arredo Uno, che stende laPietro Pezzi con un secco 3-1. Dopo il ko rimediato nel derby di Corporeno con la Pasquali, la San Pio X si riscatta nel miglior modo possibile, facendo bottino pieno contro la squadra di Ravenna che in precedenza aveva vinto otto gare su otto. Davvero una prestazione maiuscola quella sfoderata dalla squadra di Molezzi e Smanio, che perde il primo set 23-25 e poi travolge i romagnoli 25-23, 25-18 e 25-14. Successo importante e tutt’altro che scontato anche per la Benedetto Volley, che sbanca Ravenna imponendosi sul campo dell’Orbite al tie break (2-3 con parziali 23-25, 25-23, 21-25, 25-22, 11-15).