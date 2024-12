Udinetoday.it - Ritorna la magia dei burattini, Hansel e Gretel saranno a Teor

Nell' ambito di Tempo d'Incanti aci sarà ladelle vecchie marionette. Venerdì 13 dicembre, alle 17.30, al Polifunzionale, ci sarà lo spettacolo per bambini e famiglie incentrato sunel bosco di città, una fiaba per narratrice e, rivisitata in chiave moderna.