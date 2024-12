Oasport.it - Nuoto, Italia con due argenti nel day-1 dei Mondiali in vasca corta. Pioggia di record del mondo

Calato il sipario sulla prima giornata di semifinali e di finali nei2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) sono arrivati riscontri di un certo rilievo, anche dal sapor didel, ben sei in totale. In casasi è chiuso con dueil proprio bilancio giornaliero.Alberto Razzetti si è confermato un grande interprete dei 200 misti in. L’azzurro è tornato sul podio, dopo Abu Dhabi 2021, prendendosi un argento di grande qualità in 1:50.88 (nuovono). Una prestazione eccellente per il ligure, alle spalle solamente di un ispirato Shaine Casas (1:49.51,dei campioni e americano, seconda prestazione mondiale alltime). Il bronzo è stato conquistato dal canadese Finlay Knox (1:50.90).Nella 4×100 maschilena è arrivato il secondo argento di giornata.