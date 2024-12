Ilfattoquotidiano.it - “Non lavo i miei figli ogni sera, così risparmio tempo. Saltare qualche doccia non uccide loro né i compagni di classe”: la storia sul Mirror

Constance Hall è un’influencer seguitissima sui social e racconta spesso la vita con i suoi 7(5 biologici e 2 adottati), quasi sempre suscitando polemiche tra i commentatori.è anche nel caso di quanto raccontato al: per risparmiare, non fa il bagno ai bimbi. “Non devono per forza fare il bagno o lagiorno. Possono anchequella parte della routine, soprattutto perché li mette di cattivo umore. Io dico: ‘Va bene, puzzolenti, andate a scuola e disgustate tutti‘”.Non si tratta di una dichiarazione inedita perché Hall ne aveva già parlato nel 2019 sul blog Mama Mia. E alla donna ha ribadito quanto sostiene l’American Academy of Dermatology: i bambini tra i sei e gli undici anni hanno bisogno di fare il bagno una o due volte a settimana a meno che non siano sudati, sporchi o abbianopatologia della pelle.