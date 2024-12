Ilgiorno.it - Metropolitana: treno guasto, chiuse due tratte della M4. Non si cambia con le altre linee

Milano – Disagi sullaa Milano. La linea M4 risulta chiusa in due tratti a causa di un: tra le fermate di Dateo e Susa e tra quelle di California e Sforza. Atm, al lavoro per riaprire le stazioni “nel più breve tempo possibile”, informa che tra California e Sforza sono stati attivati i bus sostitutivi mentre fra Dateo e Susa si consiglia l’utilizzo dell’autobus 54. Inoltre, nella fermata di Sant'Ambrogio non sicon M2, a San Babila non sicon M1 e a Missori non sicon M3. Problemi anche sui mezzi di superficie, a causa dell’intenso traffico dovuto anche ad alcuni lavori stradali. Atm invita a considerare maggiori attese alle fermate e tempi di percorrenza più lunghi per le1, 9, 12, 14, 15, 19, 34, 35, 45, 49, 327, 701, 702, 727 e 729.