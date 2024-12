Ilfattoquotidiano.it - Maher, l’altro Assad in rotta col fratello Bashar. “È in Siria protetto dai clan alawiti”: così vuol dimostrare di essere il vero uomo forte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In giacca nera, vicino alla moglie Asmae. Al momento è questa l’unica immagine dell’ex dittatoreno,al, fuggito dallainsieme a figli e consorte, giunta dall’aeroporto di Mosca dove è atterrato ieri. Dopo 24 ore in cui il raisno era stato dato per morto o in aereo diretto in un Paese africano, una breve nota del Cremlino ha sciolto ogni dubbio: “Gli è stato concesso asilo per motivi umanitari”.Putin ha accolto in casa l’alleato che ha sorretto per 14 anni durante un conflitto che era cominciato con delle proteste pacifiche in cui veniva chiesta la fine del regime e l’apertura democratica del Paese. Il sipario sulla storia della famigliaal potere ècalato l’8 dicembre dopo 54 anni di un regno incontrastato passato di padre in figlio. Ma a Mosca non ci sono tutti.