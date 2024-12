Inter-news.it - LIVE Bayer Leverkusen-Inter 0-0: si comincia alla Bay Arena

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la sesta giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i tedeschi allenati da Xabi Alonso. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si giocaBaydi0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE21.00: INIZIA LA PARTITA20.57 Squadre in campo, ora la canzoncina meravigliosa della Champions League.20.47 Manca sempre meno a, grande clima in Germania.20.30 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita tra, valida per la sesta giornata di Champions League. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali:, LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Mukiele, Grimaldo; Tella, Wirtz.