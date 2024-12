Ilfoglio.it - L'investimento di Stellantis in Spagna e statistiche controintuitive

Superdiinper le batterie. Poi dice che gli italiani un po' ci restano male. Intanto le case automobilistiche europee hanno da pensare non ai prodotti ma a come evitare le multe (assurde) per chi è in ritardo nella transizione. Le tre "cose" principali Fatto #1 Leggete la sua biografia studentesca e scoprite i punti di riferimento della sua formazione e farete il pieno della nuova generazione di cattivi maestri Fatto #2 Quando Trump fa paura Fatto #3che vanno contro la tendenza dell'informazione Oggi in pillole Un prigioniero politico in Siria che ritrova la sua famiglia Ci sono quelli della terra piatta, quelli del moto perpetuo e quelli che fanno contratti di programma tra partiti politici Ignoranza scientifica che cresce (in proporzione)