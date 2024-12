Quotidiano.net - Kennedy Jr alla sanità Usa, i premi Nobel contro la sua nomina: “Un pericolo per la salute del popolo americano”

Robertjunior non deve mettere piede al ministero dellastatunitense. Sarebbe “unper ladel“. Parola di Richard Roberts, uno che di medicina se ne intende evidentemente, considerando che per i suoi studi sui geni ha ricevuto ilnel 1993. Il biochimico inglese, classe 1943, non si è limitato ad esternare a voce il suo dissensolavoluta del neo eletto presidente Usa, Donald Trump. Lo scienziato ha preso carta e penna e, insieme ad altri 76 insigniti dall’Accademia reale svedese delle scienze, ha scritto un appello pubblico ai senatori americani per bloccare la mossa prima che sia troppo tardi. Prima che insomma nel governo bis del repubblicano entri a tutti gli effetti un no Vax convinto come il figlio di Bob, finito ostracizzato addirittura dsua stessa famiglia per via di alcune posizioni antiscientifiche.