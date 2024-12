Liberoquotidiano.it - Investire negli eSports: all'Università degli Studi Link un incontro per scoprire un settore in grande ascesa

(Adnkronos) - Roma, 10 dicembre 2024. “: nuove frontiere per club e aziende”. È questo il titolo dell'in programma giovedì il 12 dicembre alle 12 nella sala dell'Antica Biblioteca dell'a Roma.Glirappresentano una rivoluzione culturale in Italia, che sta trasformando il mondo del gaming competitivo in un mercato strategico che coinvolge milioni di fan e attira sempre più investimenti aziendali. Un dato esprime bene l'entità di un fenomeno in rapida espansione: il 71,4% delle imprese considera gliun asset strategico a cui destinare il proprio budget marketing.L'evento sarà un'occasione unica per un'analisi approfondita, supportata da dati e indagini,che esplorerà le prospettive emergenti nelin Italia, attraverso la presentazione dei risultati delle recenti ricerche condotte da OIES e IZI spa e focalizzate su tendenze, investimenti e impatti strategici per aziende e club italiani.