Industria produzione ottobre a -36%

12.00 Al'indice destagionalizzato dellale risulta invariato su settembre, ma in calo del 3,6% in termini tendenziali (al netto degli effetti di calendario). Lo comunica l'Istat, secondo cui nella media del trimestre agosto-lasegna un calo dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali prosegue quindi la lunghissima fase di contrazione dell'indice. In flessione i principali settori di attività. Cali più marcati per beni intermedi e strumentali.