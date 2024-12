Il vincitore di Bowen passa a Lopetegui e mette pressione su O’Neil

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-09 23:57:50 Il web non parla d’altro:Julenha avuto la meglio nella battaglia tra allenatori sottoquando il West Ham ha battuto i Wolves 2-1 al London Stadium.Tomas Soucek e Jarrodsono andati a segno nel secondo tempo su entrambi i lati del tiro di Matt Doherty per dare una spinta enorme agli Hammers e gettare il boss dei Wolves Garyin grossi guai.La sconfitta lascia i Wolves a quattro punti dalla salvezza al 19esimo posto, con gli Irons ora a nove punti dalla zona di rilascio.Entrambi gli allenatori sono entrati in partita, soprannominati “El Sackico”, sotto un’enormee che sembrava diffondersi in campo durante un’apertura tesa e priva di qualità.L’unico momento degno di nota è arrivato al nono minuto, quando i tifosi hanno mostrato il loro sostegno all’attaccante infortunato Michail Antonio, che rimane in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sabato.