Ilfattoquotidiano.it - “Il principe William? E’ un bel ragazzo, è meglio dal vivo. Suo padre Re Carlo sta combattendo duramente contro il cancro”: le rivelazioni di Trump

La passione di Donaldper i reali inglesi si manifesta in ogni occasione pubblica nella quale le loro strade si incrociano evidenziando, invece, la “cortese non reciprocità” da parte dei Windsor. La peggiore fu lassa Anna che durante un ricevimento evitò di salutarlo; a questo gesto seguirono poi ledi uno dei tanti biografi di corte che avrebbe attribuito ad Elisabetta II parole poco generose verso un presidente americano “molto maleducato”. Lo scorso fine settimana è toccato afare gli onori di casa per conto della corona (e della Gran Bretagna) nella sede dell’ambasciata inglese a Parigi dopo la cerimonia di riapertura di Notre Dame. Anon è parso vero di poter passare 40 minuti con una figura meno scomoda di reIII, che non fa mistero delle sue simpatie e della compianta ex Regina che non ha mai mostrato alcuna emozione pubblicamente.