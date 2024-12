Il Natale a Torrimpietra Granaretto e Palidoro | il fitto calendario di eventi

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 10 dicembre 2024- Già a partire dal 6 dicembre, le località di, hanno dato il via al programma deglinatalizi, organizzati dalla Pro Loco die patrocinati dal Comune di Fiumicino. Il 12 dicembre saranno accese delle luminare in tutte e tre le località e il 14 dicembre, alle 16, “Christmas Concert” durante il quale si esibiranno i bambini dinella Chiesa S. Antonio Abate. Il 15 dicembre Festa di, alle ore 15, nella sede della Pro Loco, in via F. Marcolini, 26. Il 28 dicembre rappresentazione vivente della “Natività”, alle 16, con musiche e canti dal vivo, presso la chiesa di S. Antonio Abate.L’anno inizierà con un Concerto di Capodanno nel Museo del Saxofono di Maccarese alle 17 del 1° gennaio 2025 e il 5 gennaio, presso i locali della Pro Loco, alle 16, la recita dei bambini dal titolo “La Pelliccia, storie di”.