Ilrestodelcarlino.it - Grande successo con 51 squadre e più di 800 atleti. Vincono Vero Volley, Prato, Genova e Volley Modena

Numeri da record per la 14^ Edizione del Torneo di pallavolo Giovanile KVL, organizzato con efficienza e passione dalla Villa d’Oro, e dalSettore giovanile nella giornata di domenica, sui diciotto campi allestiti nel comune di: sono stati più di ottocento gli, di cinquantunoprovenienti dai migliori vivai italiani, ad animare una edizione di assoluto livello tecnico e spettacolare, che ha confermato l’appuntamento dicembrino della Villa d’Oro, come uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama della pallavolo giovanile italiana. Per la parte sportiva, si sono viste bellissime partite in tutte le categorie, partendo dall’Under 13 ha visto trionfare la storica Società Colombo, che ha replicato i successi del 2016 e 2019, sbaragliando Anderlini, Scarperia e Consar Ravenna, mentre nell’Under 15, è stato il(foto) a conquistare il titolo, sbarazzandosi dei Diavoli Rosa al termine di un lottato 2-0.